В Бурятии создадут второй Дом научной коллаборации

Он станет отдельным структурным подразделением Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ





Школьники, студенты и учителя Бурятии смогут бесплатно развивать навыки в технической и естественной областях в новом центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. В.А. Котельникова» (ДНК), который станет вторым по счету в регионе, сообщили в минобразования Бурятии.



Создание Центра ДНК стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». В числе задач центра - формирование нового типа мышления обучающихся, разделяющих ценность саморазвития и осознанного подхода к образованию, способных не только получать информацию и оперировать ей, но и знать способы ее получения.



«В прошлом году Бурятия победила в конкурсе на создание центров дополнительного образования. Благодаря этому в 2020 году мы можем создать уже второй Дом научной коллаборации. Он станет отдельным структурным подразделением Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ. На оснащение специально оборудованных кабинетов будет направлено 10,5 млн рублей», - рассказал Баир Жалсанов, министр образования и науки Бурятии.



Центр будет работать круглый год. Свыше 400 ребят смогут бесплатно развивать навыки в области информационных технологий, робототехники и физики. Обучаться смогут школьники с 5-го по 11-й классы, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для всех предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы, которые построены на основе проектной деятельности. Обучающиеся смогут реализовывать совместные проекты, учиться командному взаимодействию, развивать навыки форсайт-мышления и создавать инновации.



Образовательная программа будет включать в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с профессионалами. Планируется открыть дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы по направлениям «Урок технологии», «Урок физики», «Малая академия», «Детский университет», «Педагог К-21».



Напомним, в декабре 2019 года в Бурятии открылся первый ключевой центр развития детей «Дом научной коллаборации имени М.П. Хабаева». На его создание в рамках нацпроекта «Образование» была направлена федеральная субсидия в размере 8,3 млн рублей.



В Бурятию по нацпроекту «Образование» до 2024 года поступит свыше 5,5 млрд рублей. К 2024 году будет обновлена материально-техническая база 300 школ, будут внедряться новые методы обучения и воспитания, к 2021 году ликвидируют третью смену в школах. В числе задач – увеличение охвата детей дополнительным образованием. Для этого в республике осуществляется проект «Успех каждого ребёнка» с объемом финансирования 900 млн рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

