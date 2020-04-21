В Улан-Удэ сбитая женщина взыскала с водителей 400 тысяч рублей

В результате наезда она получила тяжелые травмы





Как сообщили в УФССП Бурятии, ДТП произошло в момент, когда водитель «Тойоты Камри» перестраивался на полосу торможения с включенным указателем поворота. В это время водитель «Тойоты Ипсум» на большой скорости совершил запрещенный обгон справа и касательно ударил левым крылом «Камри», после чего правой частью автомобиля сбил двух женщин, стоявших на обочине.

В результате наезда одна из пострадавших получила серьезную травму - перелом плеча со смещением, а также множественные ссадины и ушибы. В больнице женщине провели операцию с установкой импланта. Заключением судебно-медицинской экспертизы вред ее здоровью был оценен как тяжкий.Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать с двух участников аварии в пользу женщины компенсацию морального вреда, убытки и судебные расходы на общую сумму 400 тысяч рублей в солидарном порядке.Приставы возбудили два исполнительных производства, в рамках которых обратили взыскание на расчетные счета должников, а также предприняли меры ограничительного характера. В результате задолженность в пользу пострадавшей женщины взыскана в полном объеме.Фото: «Номер один»