Автомобилисты на карантине стали «гонять»

Количество оплат штрафов за нарушение правил дорожного движения в приложении «Дром» выросло на 29% в период режима самоизоляции. Общее число нарушений увеличилось на 18,5%. Из них 96% – это наказания за превышение скорости и повторное превышение скоростного режима.
Такие результаты получили аналитики приложения «Дром», сравнив период до карантина с 15 марта по 29 марта с аналогичным во время самоизоляции – 30 марта по 15 апреля 2020 года. Данные включают в себя штрафы, оплаченные по всей стране, сообщила пресс-служба «Дром»
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По их мнению, причин, почему люди «гоняют» на карантине несколько. В первую очередь пустые дороги провоцируют водителей «притопить». Возможно, россияне обрадовались объявленным президентом «каникулам» и рванули за город. Ведь именно на междугородних трассах чаще встречаются камеры видеофиксации нарушений ПДД.
В недавнем опросе на сайте «Дома сидите безвылазно?» 49% россиян выбрали вариант «Нет, каждый день вне дома», еще 22% «Нет, хотя бы раз в день выползаю на улицу». Выходят по делам пару раз за неделю 19% и всего 7% респондентов полноценно соблюдают режим самоизоляции.
Фото: pixabay.com
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