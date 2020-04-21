В Бурятию вернулись более двадцати зараженных коронавирусом вахтовиков

Носителей инфекции удалось перехватить на въезде в республику





В Роспотребнадзоре Бурятии объяснили, с чем связан резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированный в республике в последние сутки.

По данным ведомства, в республику вернулись 33 вахтовика, работавших в Ямало-Ненецком автономном округе. Граждане прилетели на самолете через Москву в Иркутск, а затем на отдельных маршрутных такси поехали в Улан-Удэ.«20 апреля Республиканским оперативным штабом было принято решение об их незамедлительном изолировании в обсерваторе и лабораторном обследовании на COVID-19. Их встретили в поселке Выдрино, далее в сопровождении они проехали в Улан-Удэ. Все были изолированы в обсерватор в поселке Сотниково. По результатам исследований у 23 из них анализ на коронавирус дал положительный результат. Трое с симптомами ОРВИ были сразу госпитазилированы в РКИБ. Госпитализация 20 из них в настоящее время осуществляется», рассказали в Роспотребнадзоре.Как уже сообщал «Номер один», всего за прошедшие сутки в Бурятии было выявлено 28 новых больных коронавирусом. Пять из них составили контактные лица по уже существующим очагам, остальные – приехавшие вахтовики.Фото: pixabay.com