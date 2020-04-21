В Улан-Удэ ищут пропавшую горожанку

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 44-летнюю Эржену Жигмитову, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по ул. Лимонова и до сих пор не вернулась.
Ранее неоднократно уходила. В последний раз женщину видели 31 декабря около магазина в поселке Коминтерн, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы черные, глаза карие, среднего телосложения. Особые приметы: может носить очки.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо о ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112)
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Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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