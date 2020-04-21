21.04.2020
Депутат горсовета Улан-Удэ Михаил Гергенов помогает жителям округа во время самоизоляции

Депутат горсовета Улан-Удэ Михаил Гергенов помогает жителям округа во время самоизоляции

Помощь оказывают семьям с детьми, пожилым, инвалидам, а также оставшимся без работы

Всего поступило 16 обращений. Продуктовые и хозяйственные наборы составляются индивидуально с учетом потребностей жителей. Так, для семьи с двумя детьми, отец которых потерял источник дохода, приобретено детское питание и памперсы.

- Кроме продуктов первой необходимости, кладем конфеты, яблоки, печенье, - говорит помощник депутата Ирина Трофимова.

Депутат и его помощники поддерживают контакт с жителями округа, оказавшимися в сложной ситуации, консультируют их, как встать на учет в Центре занятости населения, оформить пособие на ребенка.

Когда на округе не хватало многоразовых масок, депутат организовал пошив и бесплатную раздачу. Также Михаил Гергенов оказал помощь городской больнице №4.

- Когда больницу закрыли на карантин из-за коронавируса, депутат приобрел для медиков микроволновки и предметы бытового обихода - тазы, сушилки, - говорит Ирина Трофимова.

Адресная помощь жителям продолжается, сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.

Фото: горсовет Улан-Удэ
горсовет
^