В Бурятии ушел из жизни ветеран, охранявший встречу в Потсдаме

В 2019-м Гавриилу Федорову исполнилось 100 лет, до 75-летия Победы он не дожил считанные дни



В Бурятии в поселке Аршан Тункинского района родные, односельчане, представители общественности проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Гавриила Егоровича Федорова, которому исполнился 101 год и он не дожил до 75-летия Великой Победы считанные дни.



Как сообщила пресс-секретарь главы района Дора Хамаганова, на траурном митинге Петр Степанович Демин, председатель районного Совета ветеранов, сам уже разменявший 90-летний рубеж, рассказал о вехах жизни своего друга и земляка.



Очень скромный и сдержанный, Гавриил Егорович Федоров мало рассказывал о себе. Боевой комбат батальона разведки Первого Белорусского фронта, красавец-сибиряк, гренадерского роста и образцовой выправки. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда. А в 1945 году охранял в Потсдаме, в пригороде Берлина, историческую встречу Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Гарри Трумэна. Его боевые награды говорят сами за себя - ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны II-й степени, медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



Фото: egov-buryatia.ru



