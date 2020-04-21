Поезд с 20 млн масок отправился из КНР в Москву

Грузовой поезд с 20 млн масок в понедельник покинул город Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая и прибудет в Москву через 12 дней, сообщает Синьхуа
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В марте 2020 года компания China Sinopharm International Corporation, дочерняя компания китайской государственной фармацевтической корпорации Sinopharm, подписала с российским партнером соглашение о поставках защитных средств, часть которых должна быть доставлена в Россию из Сучжоу грузовым составом по маршруту международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа.
С 11 апреля в общей сложности более 20 млн масок из провинций Цзянсу, Чжэцзян , Шаньдун (Восточный Китай) и Гуандун (Южный Китай) были собраны в Сучжоу и погружены в 14 40-футовых контейнеров.
Чжан Фань, генеральный менеджер местной компании, ответственной за обслуживание грузовых поездов, курсирующих по маршрутам Китай-Европа, сказал, что в следующем месяце планируется отправить в Европу более 200 контейнеров, груженных такими средствами, как маски, операционные столы и шприцы.
«Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок», - рассказал накануне на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке президент России Владимир Путин.
«Мы собственное производство налаживаем, расширяем. В начале марта производили внутри страны всего 1,2 млн масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки и в ближайшее время 7,5 млн будем производить. Помимо этого малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объёме 5,8 млн», - отметил глава государства.
Фото: pixabay.com
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