Забайкальскому СМИ грозит штраф за ошибку о коронавирусе

В Zab.ru решили пока не публиковать новости об эпидемии





Читинское сетевое издание Zab.ru хотят привлечь к ответственности за опечатку в названии города, в котором полиция задержала девушку за нарушение режима самоизоляции.

- Наше СМИ хотят привлечь к административной ответственности по ч. 10.1 ст.13.15 КоАП за опечатку в названии города, в котором полиция задержала девушку за нарушение режима самоизоляции - по сути, сотрудники внутренних органов выполняли свою работу. Теперь в отношении наших сотрудников проводится доследственная проверка на предмет совершения уголовного преступления (за то, что указан не тот город в новости), а порталу грозит штраф от 1,5 до 3 млн рублей, - сообщается на сайте Zab.ru.

В связи с этой ситуацией, дабы случайно не ошибиться в количестве полицейских, букве в фамилии или числе в новости, издание прекращает информировать своих читателей обо всем, что прямо или косвенно связано с принимаемыми мерами по обеспечению безопасности населения или с приемами и способами защиты, связанными с распространением коронавирусной инфекции, сообщила редакция Zab.ru.Напомним, президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. Помимо уже существующей статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») появились 207.1 и 207.2 УК «О публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации». За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет.Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается. Максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, срок заключения — до пяти лет. Также введен штраф для юрлиц за «распространение в СМИ и интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий» — от 1,5 до 3 миллионов рублей.Ранее за фейки была предусмотрена только административная ответственность в рамках статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).Фото: «Номер один»