В Бурятии военные и юнармейцы благоустроили более 40 мемориалов

Такая работа в канун Дня Победы проводится в Восточном военном округе ежегодно



В Бурятии к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Восточного военного округа благоустроили мемориальные захоронения и памятники, сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах. Такое же благоустройство проведено в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам.



Помимо этого, в селах и районных центрах Бурятии, где нет воинских частей, были созданы мобильные группы юнармейцев, которые под руководством сотрудников военных комиссариатов приводили в порядок памятники и мемориалы Великой Отечественной войны.



По окончании работ к мемориалам возложены новые венки и цветы. Всего военнослужащие и юнармейцы благоустроили более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой Отечественной войны. «Эта работа проводится ежегодно», - отметили в пресс-службе округа.



Фото: structure.mil.ru

