В Бурятии регистрацию для работы обязали пройти священнослужителей

Это позволит духовным лицам и их помощникам в храмах без проблем следовать на рабочие места



Религиозным организациям Бурятии необходимо пройти регистрацию на интернет-портале «Работающая Бурятия» и получить одобрение заявки. Это позволит работникам конфессий, присутствие которых необходимо в храмах, следовать к месту работы и обратно.



Такова суть изменений, внесенных в указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)», сообщили в пресс-службе правительства республики.



При этом остается действующим требование воздержаться от посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), посещения мест массового скопления людей, религиозных объектов. То есть, от посещения храмов по-прежнему рекомендовано воздержаться, отметили в правительстве.



Кроме того, до 30 апреля ЗАГС Бурятии помимо государственной регистрации рождения и смерти будет оформлять и заключение брака в присутствии вступающих в брак лиц. Обязательным требованием является отсутствие приглашенных.



Напомним, портал «Работающая Бурятии» создан для сбора заявок на получение разрешений работать коммерческим структурам и иным организациям. Отбор производится, исходя из критериев социальной востребованности предприятия, его важности для экономики региона, наличия непрерывного производства и других. Играет роль текущая эпидситуация с коронавирусом. Здесь же регистрируются дачники, желающие посетить свои дачные участки.



В Бурятии сегодня зарегистрировано 153 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019. Из них завершили лечение и выписались из больницы 43 человека, умерли двое. В инфекционных стационарах продолжают лечение 108 пациентов.



Фото: uud-eparh.ru

