Парящие над Бурятией «Орланы» ищут пожары в тайге

Более 100 часов провели в воздухе в ходе мониторинга лесных пожаров военные дроны «Орлан-10»







Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» провели в небе Бурятии более 100 часов. Их расчеты артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике, со середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.



Мониторинговые полеты длятся не менее 10 часов в день в наиболее пожароопасных лесных районах, сообщили в пресс-службе ВВО. Дроны совершают полеты как в дневное, так и в ночное время.

Постоянно ведется корректировка маршрутов, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена до 3 тыс квадратных километров. Беспилотники оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг ночами. Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ситуации.



Усиленные меры по мониторингу лесных массивов предприняты командованием ВВО в связи с введенным в Бурятии противопожарным режимом. За прошедшие сутки в Буртяии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Селенгинском районах на площади 252 гектара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Все лесные пожары возникли из-за выжигания травы и неосторожного обращения с огнём. Борьбу с огнем 238 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар в Джидинском районе ликвидирован, лесные пожары в Еравнинском и Селенгинском районах локализованы. Сегодня продолжается тушение двух лесных пожаров в Еравнинском и Закаменском районах, а также дотушивание двух локализованных очагов.



Фото: structure.mil.ru

