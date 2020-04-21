В Бурятии погиб водитель провалившегося под лед реки вездехода

Четырем пассажирам удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины



В Бурятии в Северо-Байкальском районе сегодня днем на реке Джилинда под лед провалился вездеход. Происшествие случилось в шести километрах от поселка Новый Уоян. Водитель погиб, четырем пассажирам удалось самостоятельно выбраться из транспорта. В настоящее время готовится техника для транспортировки вездехода, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Как рассказал главный государственный инспектор республики по маломерным судам Николай Зайцев, большинство рек республики очистились ото льда, на отдельных участках наблюдаются остаточные ледовые явления, на реках северных районов отмечаются первые признаки разрушения ледяного покрова. На озере Байкал ледовая обстановка также нестабильная.



«Это третий трагический случай, произошедший в этом году на водоеме, и второй провал техники с гибелью человека», - отметил Николай Зайцев.



Фото: 03.mchs.gov.ru

