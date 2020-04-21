Юный житель Бурятии обвиняется в покушении на убийство подростка

Он сбил автомобилем подростка, развернулся и дважды переехал колесами упавшего



В Бурятии 15 апреля ночью из села Петропавловка в больницу с многочисленными повреждениями был доставлен 17-летний подросток, который находился в сознании и заявил, что его на автомобиле сбил и несколько раз переехал знакомый молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В совершении преступления подозревается 18-летний местный житель, с которым потерпевший незадолго до происшествия употреблял спиртные напитки, а затем поссорился. На основании собранных доказательств молодому человеку уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.



По данным следствия, в ночь на 15 апреля обвиняемый на своем автомобиле марки «Лада Приора» вместе с компанией приятелей приехал на берег реки возле села Петропавловка, где они стали распивать спиртные напитки. После этого молодой человек повез друзей обратно в село, но по пути из-за незначительного повода у него произошел конфликт с одним из собутыльников.



После ссоры все пассажиры вышли из салона и дальше пошли пешком, а пьяный водитель уехал в другую сторону, но на ближайшем перекрестке он догнал компанию и сбил автомобилем подростка, с которым недавно поругался. Затем злоумышленник развернулся и дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего.



Остальные молодые люди пытались помещать нападавшему. Один из них подбежал к машине, когда она замедлилась, разбил окно, схватился за ключ и заглушил двигатель. После этого обвиняемый покинул автомобиль и скрылся с места происшествия. Друзья вызвали скорую медицинскую помощи, прибывшая бригада отвезла потерпевшего в больницу, где ему оказана необходимая врачебная помощь.



Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

