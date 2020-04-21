Военные в Улан-Удэ готовы отдать муниципалитету земли в поселке Вагжанова





Комитет по имуществу Улан-Удэ достиг предварительной договорённости с минобороны. Ведомство готово отказаться от своих прав в пользу жителей.

На адрес мэра Игоря Шутенкова пришел ответ от врио командира войсковой части № 05776 о том, что вопрос о передаче земельных участков в пос.Вагжанова в муниципальную собственность будет решен положительно при выполнении мэрией нескольких условий: отремонтировать дорогу по улице Каменная, а также обеспечить по ней круглосуточный проезд военной техники и личного транспорта военных.

Вместе с тем в комитете по управлению имуществом подчеркивают, что эта договоренность пока лишь первый этап на пути к передаче участков в собственность города: необходимо получить согласие командующего Восточным военным округом и Департамента имущественных отношений минобороны, который находится в Москве.

Напомним, в середине января военные заявили жителям улиц Каменная, Школьная и Войсковая, что собираются снести их дома с целью расширения дороги, по которой ездит военная техника. В том случае, если минобороны начнет строить дорогу для проезда техники, в ее границы ориентировочно попадет 137 участков. Так, по улице Каменная урежут 16 участков, из них в девяти случаях требуется снос домов. По улицам Школьная и Войсковая, по мнению представителей воинских частей, сносу подлежат все постройки, расположенные слева от дороги по направлению от улицы Гарнизонная к полигону (по ул. Школьная – 63 дома, по ул. Войсковая – 56 домов).





Фото "Номер один"