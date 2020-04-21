Каждый житель Бурятии может провериться на коронавирус

Платные исследования будут проводить на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко



В Бурятии организован платный прием анализов для всех желающих провериться на COVID – 2019. Платные анализы будут проводиться только здоровым людям без анамнеза, которые не были в контакте с заболевшими и не посещали территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова особо отметила, что для людей с клиникой ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе.



Организация платного обследования не повлияет на скорость выявления больных. Бюджетные средства не будут задействованы в закупке тестов для обследования.



«Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. Мы готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу на базе Республиканской больницы. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения. С симптомами ОРВИ никуда идти не нужно, так же необходимо оставаться дома и вызывать врача на дом. Подчеркиваю, что платные анализы – для здоровых. У каждого должен быть выбор, и мы его обеспечиваем», - сказала министр.



Для забора проб в организации, где анализы желают сдать свыше 10 человек, будут выезжать мобильные комплексы, в которых созданы условия для максимально безопасной работы. Они уже имеют соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение. Лабораторные исследования будут проводить на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.



Анализ проводится по предварительной записи по тел. 37-11-26 Call-center, 41-87-79 отдел маркетинга.



Групповое обслуживание организаций оформляется по специальной заявке в отделе маркетинга тел. 43-63-87, 41-87-79.



Стоимость лабораторного исследования составит 979 рублей при средней стоимости в стране 1200 руб.



Подготовка к исследованию:



Необходимо как минимум за 1 час до взятия мазков из ротоглотки (зева):

- не употреблять пищу;

- не пить;

- не чистить зубы;

- не полоскать рот/горло;

- не жевать жевательную резинку;

- не курить.

За 3-4 часа до взятия мазков из носа:

- не закапывать капли/спреи;

- не промывать нос.



Срок выполнения исследования: до трех суток.



Адрес проведения исследования: ул. Павлова, д. 12, Здание поликлиники, вход №3 со двора

Выдача результатов теста на COVID: через личный кабинет на сайте rkbsemashko.ru «Анализ на коронавирус COVID-19», логин и пароль будут прописаны в договоре на услугу;

- в кассе поликлиники (Вход №3) с 15:00-17:00 при наличии паспорта.



Фото: egov-buryatia.ru

