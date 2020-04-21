В Бурятии задержан мелкий, но серийный мошенник

Он уже провел в местах лишения свободы 15 лет и вышел на свободу всего четыре года назад

В Бурятии сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в мошенничествах. Злоумышленником оказался 47-летний житель Прибайкальского района, который около года назад прибыл в республику, сообщили в МВД по Бурятии.Установлена причастность фигуранта к пяти фактам мошеннических действий. Они совершались с декабря прошлого года по февраль текущего. Жертвами противоправных деяний стали жители других регионов.В социальной сети мужчина находил объявление о пропаже вещей – сумок, документов, сотовых телефонов, велосипедов, созванивался с их владельцами. После, сообщая собеседникам, что он нашел потерянное ими имущество, предлагал вернуть его за вознаграждение - от 2,5 до 6 тыс рублей. Деньги он просил перевести через банкомат на указанный им абонентский номер. Взамен обещал вернуть вещь.В двух случаях подозреваемому удалось обмануть своих жертв, ущерб составил 3400 руб. В трех случаях – собеседники, распознав обман, отказались от перевода денег.Известно, что мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера и провел в местах лишения свободы в общей сложности около 15 лет. Освобожден по отбытию наказания в 2016 году.Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Подозреваемый заключен под стражу.Фото: МВД по Бурятии/скриншот