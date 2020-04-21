Спасатели-парашютисты Бурятии подтвердили свой уровень

В Улан-Удэ прошла тренировка по прыжкам с парашютом





В Улан-Удэ прошла тренировка по прыжкам с парашютом Бурятской республиканской поисково–спасательной службы Республиканского агенства ГО и ЧС, которая показала, что сотрудники обладают нужными навыками.

«У нас применяются классические круглые парашюты, которые обычно используются теми, у кого небольшой прыжковый опыт, а также парашюты-«крылья». Последние используются парашютно-десантной группой. Но сегодня поднялся ветер и поэтому прыгать будем только на «крыльях». Использовать классические парашюты в такую погоду чревато - для них существуют ограничения по ветру. Для «крыльев» ограничений меньше», - говорит Андрей Шубин инструктор парашютно-десантной подготовки Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.





«В большей степени применяются спуски. Можно двадцать лет проработать в спасслужбе и ни разу не применить навык прыжков с парашютом. Но готовыми к применению парашюта надо быть в любой момент. И психологически, и технически. Психологическая закалка очень важна и прыжок это адреналин, удар по нервам. Спасатель должен быть уверен в своих силах», - говорит о значении тренировок наш собеседник.





И работают зачастую тоже совместно. Так было, например, в Баргузинском районе, где случилось ЧП на альпинистских сборах. В зимовье взорвалась газовая горелка, серьезно пострадали два человека. Прилетевшие спасатели подняли обожженных людей на лебедке на борт вертолета и срочно доставили в Улан-Удэ.





Тренировка прошла по двум дисциплинам – прыжки с парашютом с вертолета и спуск с вертолета с использованием спусковых устройств.Апрельская тренировка имела особое значение, так как «открыла год» для парашютистов-спасателей – дала им право еще год работать с воздуха при возникновении необходимости. Вопрос не в том, что кто-то забыл, как прыгать или спускаться на лебедке, а в требованиях российского законодательства. «Без этого нельзя допускать сотрудников ни к прыжкам с парашютом, ни к спуску, т. к. они не «открыли» себя на год», - отмечает Андрей Шубин.Близится сезон массового туризма, когда может случиться всякое.Навыки прыжков и спусков нужны для того, чтобы спасатели могли высадиться на месте ЧП в отдаленной, труднодоступной местности. Например, в горах.Он – самый маститый среди всех участников тренировки, на его счету 8,5 тысяч парашютных прыжков (первый - в 16 лет). Мастер спорта СССР.В целом, среди бурятских спасателей больше ста прыжков имеет три человека. Конечно, всем хочется прыгать больше, хоть каждый месяц, но, к сожалению, из-за погодных условий это весьма трудно.Бурятские спасатели тренировались совместно с федеральными коллегами из филиала ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр».«Для нас это не спорт, а работа, производство», - отметил на тренировке Николай Петров, заместитель начальника БРПСС.Тренировка завершилась успешно. В целом, такие мероприятия проходят несколько раз в год. Проводятся и с участием соседних регионов, а также коллег из Монголии. Правда, пандемия коронавируса в этом году уже сорвала выезд спасателей в Читу на тренировку с представителями Забайкалья.Фото: «Номер один»