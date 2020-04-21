Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам Улан-Удэ две новых машины

Автопарк двух городских поликлиник пополнился автомобилями марки «Нива»



Автопарк двух городских поликлиник №1 и № 6 пополнился автомобилями марки «Нива». Ключи от машин получили сегодня главные врачи медицинских организаций, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Покупка автомобилей была согласована с благотворителем фонда, руководителем группы компаний «МК20» из Ростова-на-Дону Станиславом Козловым. Еще в начале апреля он перечислил 1,5 млн рублей для оказания помощи медицинским учреждениям Бурятии в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Надеемся, этот дар немного облегчит труд тех, кто лечит горожан, спасает наше здоровье и жизни», - рассказала председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.



Автомобили переданы поликлиникам для оперативного выезда участковых врачей на вызовы населения и решения других вопросов, связанных с организацией медицинской помощи в период распространения коронавирусной инфекции, например, забора анализов.



Модели автомашин выбрали сами поликлиники. Две пятидверные «Нивы» с комплектом зимних шин обошлись в 720,5 тыс рублей каждая. Дополнительно фонд «Здоровье Бурятии» оплатил страховку, перечислив благотворительное пожертвование на расчетные счета поликлиник.



Фото: egov-buryatia.ru

