В Улан-Удэ на площади Советов высадят яблоневую аллею

Она станет лишь одним из шагов обновления центра столицы Бурятии

В центре Улан-Удэ на площади Советов вместо сгнивших тополей появится яблоневая аллея. Всего посадят 48 молодых деревьев яблони сибирской, сообщили в пресс-службе городской администрации.«Возраст тополей на улице Ленина около 60 лет. Старые тополя подвержены болезням. Когда четыре года назад мы их кронировали, то все вершины были сухостойными. Подсушенная вершина говорит о том, что дерево больно. Его сердцевина вся гнилая. Хрупкое дерево может упасть», – пояснил Алексей Коноваленков, директор МУП «Городское лесничество».Кроме того, разросшиеся корни деревьев деформируют плиточное покрытие тротуара.Новые саженцы привезут из Иркутска. Заключен договор с иркутским питомником по приобретению деревьев. К посадкам яблонь по улицам Ленина и приступят уже в мае. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по улице Ленина от перекрестка с улицы Советской до улицы Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что создаст единый ансамбль деревьев в центре города.В перспективе требуется замена старых и крупных елей на новые деревья для создания единого и гармоничного ландшафта территории.Также на площади Советов поменяют и старую тротуарную плитку.«Тротуарная плитка пойдет полностью под замену вдоль улиц Ленина, Сухэ-Батора и Коммунистическая. Плитка здесь разноплановая, ее приведут к единому стилю. Она будет вибропрессованная, нескользящая, прочная и прослужит долгие годы», – подчеркнул Андрей Дугаров, начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.Старую плитку пустят на благоустройство районов города.Отметим, в обновлении площади Советов применяется комплексный подход: помимо ремонта покрытия проезжей части, замены тротуарной плитки начнется обустройство остановок общественного транспорта.«Здесь остановочный карман сделан по минимальному размеру – 12-метровый. В проекте реконструкции предусмотрено его расширение до 30 м, чтобы маршрутки могли останавливаться, не мешая людям. Посадка в автобус будет производится с посадочной площадки, чтобы маломобильным пассажирам было удобнее. Это комфортно и для водителей автобусов. Есть идея разнести маршруты, чтобы одни останавливались в одной части остановки, другие в другой, и люди знали где и на какой автобус садится, – рассказал Сергей Бурдиков, председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов.Проектом концепции благоустройства и озеленения территории общественно-пешеходной зоны площади Советов и прилегающих к ней участков городских улиц занимается Александр Яковлев, главный архитектор ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэ арт проект», которая выиграла в конкурсе.«Мы сейчас начинаем работать над проектом. Думаем создать условия для горожан, чтобы они могли отдыхать в центре. Хотелось бы создать водоемы – об этом мы сейчас думаем, дополнительное озеленение. Нам еще предстоит обсудить в целом концепцию реконструкции площади. Здесь проводятся разные мероприятия, концерты. Но нет оборудованной площадки для кабельного освещения, оборудования. Людям не очень удобно просматривать эти концерты. Должны продумать все, чтобы сделать пространство удобным», – рассказал Александр Яковлев.Фото: ulan-ude-info.ru