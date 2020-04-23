В Улан-Удэ саперы Росгвардии осмотрели подозрительный предмет
Горожан напугал ржавый 87-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывчатых веществ
В Улан-Удэ сегодня около 11:00 местного времени на «нулевом» километре Спиртзаводской трассы обнаружен подозрительный предмет, конструктивно схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.
По результатам осмотра установлено, что это ржавый 87-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии, взрывчатых веществ не содержит, угрозы не представляет. Находка будет передана военным саперам для дальнейшей утилизации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?