В Улан-Удэ саперы Росгвардии осмотрели подозрительный предмет

Горожан напугал ржавый 87-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывчатых веществ



В Улан-Удэ сегодня около 11:00 местного времени на «нулевом» километре Спиртзаводской трассы обнаружен подозрительный предмет, конструктивно схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



По результатам осмотра установлено, что это ржавый 87-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии, взрывчатых веществ не содержит, угрозы не представляет. Находка будет передана военным саперам для дальнейшей утилизации.



Фото: Росгвардия





