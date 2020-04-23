23.04.2020
В Улан-Удэ саперы Росгвардии осмотрели подозрительный предмет

В Улан-Удэ саперы Росгвардии осмотрели подозрительный предмет

Горожан напугал ржавый  87-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывчатых веществ

В Улан-Удэ сегодня около 11:00 местного времени на «нулевом» километре Спиртзаводской трассы обнаружен подозрительный предмет, конструктивно схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в  управлении Росгвардии по Бурятии.

По результатам осмотра установлено, что это ржавый  87-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии, взрывчатых веществ не содержит, угрозы не представляет. Находка будет передана военным саперам для дальнейшей утилизации.

Фото: Росгвардия


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