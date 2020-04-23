В Бурятии сотрудники транспортной полиции изъяли два карабина

Двое жителей Муйского района незаконно хранили оружие и боеприпасы



В Бурятии в ходе проведения рейда в районе поселка Северомуйск сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте установили двух жителей Муйского района, у которых незаконно хранилось огнестрельное оружие и боеприпасы: два охотничьих карабина и патроны.



Оружие и боеприпасы изъяты, возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Санкция статьи предполагает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.



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