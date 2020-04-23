В Бурятии устанавливают камеры системы «Лесохранитель»

«Видеонаблюдатели» уже обнаруживают пожары в тайге



В Бурятии установлены семь видеокамер, которые выявляют выбросы дыма в южных районах республики- Прибайкальском, Мухоршибирском, Заиграевском и Кабанском районах. Ещё 13 будут установлены в ближайшее время, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Накануне днем одна из камер зафиксировала выброс дыма в Заиграевском районе. На место незамедлительно направилась группа местного лесхоза 37 человек и 12 единиц техники.

Причиной возникновения лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем. Из-за сильного порывистого ветра огонь очень быстро распространился по лесной подстилке, охватив площадь в 80 гектаров. Однако уже в 23:00 возгорание было ликвидировано.



Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Прибайкальском и Селенгинском районах на площади 226 гектаров. Борьбу с огнем вели 267 человек и 45 единиц лесопожарной техники.



Три лесных пожара в Заиграевском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы, еще один лесной пожар в Джидинском районе локализован, продолжается работа по его дотушиванию.

Сегодня проводятся работы по тушению четырех лесных пожаров в Еравнинском и Закаменском районах, и дотушиванию локализованного очага в Джидинском районе на общей площади 175 гектаров, рассказали в РАЛХ.



Фото: egov-buryatia.ru/ralh



