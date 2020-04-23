Мэрия Улан-Удэ взяла на контроль вывоз мусора в частном секторе





Жители поселка Аршан, что находится в Железнодорожном районе Улан-Удэ, пожаловались на то, что «Экоальянс» не забирает мусор. Разбираться в ситуации выезжали представители администрации района.

На месте выяснилось, что подрядчиком регоператора ООО «Экоальянс» в Железнодорожном районе является иркутская компания «Бабръ». Они расторгли договор с местной компанией ООО «Эко Групп», что и привело к сбоям в графике вывоза мусора.

- 21-22 апреля действительно произошел сбой графика вывоз мусора. Такая ситуация недопустима в связи с острой эпидемиологической ситуацией. Мы примем жёсткие меры, если компания не войдет в установленные ранее графики, - пообещала заместитель директора компании «Экоальянс» Надежда Пихеева.

По ее словам, такие проблемы есть не только в частном секторе Улан-Удэ, но и в Хоринском Еравнинском, Кижингинском районах республики. Там также произошла смена подрядных организаций произошла.

Начальник отдела по работе с отдаленными микрорайонами администрации Железнодорожного района Улан-Удэ Артемий Родионов отметил, что администрация будет отслеживать работу «Экоальянса».

- Мы отправили претензию в адрес подрядной организации ООО «Бабр», который допустил срыв графика. Будем жёстко следить за соблюдением графика вывоза мусора, чтоб на улицах он не копился, - подчеркнул Артемий Родионов.

Отметим, что на каждый факт некачественного оказания услуги по вывозу отходов в частном секторе сотрудники администрации выезжают на проверки с надзорными органами.

Фото: управление по информационной политике города Улан-Удэ