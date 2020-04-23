В Забайкалье нашли заслуженного, но липового педагога

Почти за 20 лет женщина с фальшивым дипломом дослужилась до замдиректора школы







В Забайкалье прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов утвердил обвинительное заключение в отношении школьного педагога. Женщине инкриминируется «подделка, изготовление или оборот поддельных документов»( часть 3 статьи 327 УК РФ), сообщили в краевой прокуратуре.



По версии дознания, женщина в 2001 году приобрела в неустановленном месте диплом об окончании в Чите высшего учебного заведения, который в дальнейшем представила в администрацию школы в Дульдургинском районе. На протяжении 19 лет она работала в школе, занимая различные должности от учителя до заместителя директора и получив звание заслуженного работника образования Забайкальского края. Периодически она предоставляла хранящийся у нее диплом для повышения квалификации.



Вместе с тем, архивные записи учебного заведения свидетельствуют о том, что она в нем не обучалась и диплом не получала. Все бы так шло и далее, но преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.



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