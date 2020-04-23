Москва выделила Бурятии более 400 миллионов на борьбу с коронавирусом

Также в республику поступят 35 аппаратов ИВЛ и 11 «скорых»





Правительство России выделило дотации Бурятии на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. На приобретение средств индивидуальной защиты и оснащение медучреждений дополнительными койко-местами республике направлено 394 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Финансирование на стимулирующие выплаты медикам Бурятии составит еще 69 млн рублей. Также в рамках данной поддержки в Бурятию поступят 35 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи.- Президент и правительство принимают все необходимые меры, чтобы в любом регионе России люди, которые заболели в результате заражения новым коронавирусом, и те, у кого есть подозрение на наличие этой инфекции, получали своевременную медицинскую помощь. В этой связи мы выделим дотацию в размере 33 млрд рублей 77 регионам, - сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Фото: pixabay.com