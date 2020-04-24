Коллекторы выбивают с жителей Бурятии несуществующие долги

Давно погашенный кредит превратил жизнь пенсионерки в кошмар





Вере Гальвас 73 года. В 2018 году она брала кредит на сумму в 50 тыс. рублей в банке «Восточный». Долг бабушка вернула уже через два дня, однако спустя полтора года ей начали звонить коллекторы с требованием вернуть проценты за пользование кредитом в сумме 49 тыс. рублей.

- В 2018 году мне срочно нужны были деньги, поэтому оформила кредит в банке «Восточный». Уже через два дня вернула всю сумму банку. Я написала заявление о досрочном погашении, менеджер принял его, затем меня направили в кассу, где и внесла всю сумму на счет банка. Мне выдали приходный ордер, и я решила, что кредит закрыт, - рассказывает пенсионерка.После этого займа в банк «Восточный» Вера Алексеевна больше не обращалась и жила спокойно до января 2020 года. До тех пор, пока ей не начали звонить сначала сотрудники банка, а потом и коллекторы с требованием вернуть кредитному учреждению 49 тыс. рублей за тот самый кредит двухгодичной давности.- В кредитном договоре в пункте 19 указано, что если погасить заем в течение двух недель, то проценты будут начисляться только по факту, за дни пользования. Видимо, в банке потеряли мои документы об оплате или просто хотят нажиться на мне, - возмущается Вера Гальвас.Недавно к звонкам с требованиями о возврате несуществующих долгов добавились угрозы – пенсионерке грозят тем, что деньги будут снимать с пенсии, а также собираются наведаться в гости.- В выходные мне позвонили коллекторы и сказали, что после 18.00 придут ко мне домой. Моя дочь сразу обратилась в полицию, там сказали обратиться к судебным приставам. Будем писать заявление. Все доказательства у меня есть: договор, ордер об оплате кредита.- Это вопиющая ситуация, однозначно банк неправ. У Веры Алексеевны есть все документы, подтверждающие то, что «Восточному» она ничего не должна. Сотрудники банка приняли у нее деньги, и ее обязанность по выплате закончилась. Видимо, не произошло расторжения договора, хотя при возврате денежных средств он автоматически расторгается. Мы собираемся написать претензию банку, если же не подействует, обратимся в суд, - рассказывает о плане дальнейших действий юрист Ирина Буянова.Отметим, что истории, связанные с банком «Восточный», не редкость. В прошлом году кредитное учреждение пыталось взыскать долг с жителя Бурятии, никогда не бравшего заем в этом учреждении. На протяжении месяца мужчину донимали звонки по вопросу взыскания задолженности по чужому кредиту. Помимо того, что фамилия должника ни о чем не говорила ему, сам он также не имел никаких договорных отношений с указанным банком. Устав от назойливых звонков, мужчина обратился к приставам с просьбой разобраться в ситуации.Грубым нарушением со стороны банка стали звонки в праздничные дни - в канун Нового года после 21.00 вечера, а также слишком частые звонки в новогодние «каникулы». Всего на телефон заявителя поступило 33 звонка с номера, зарегистрированного за ПАО КБ «Восточный». В итоге суд признал банк виновным и оштрафовал его на 20 тыс. рублей.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»