Девушка из Улан-Удэ сняла клип для телеканала «Победа»

Она участвует в конкурсе открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»



Студентка третьего курса Байкальского колледжа недропользования Елена Маханькова отправила свой видеоклип на конкурс открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу!», который объявил телеканал «Победа», сообщили в минобразовании Бурятии.



По словам Елены, она узнала об этом конкурсе случайно.







«Изначально мы с руководителем студии эстрадного вокала КДЦ «Рассвет» планировали провести онлайн-концерт, посвященный 75-летию Победы в социальных сетях. Для этого специально выпустили песни с этой тематикой в группе «ВКонтакте». Потом я увидела объявление о проведении конкурса и сразу сообщила руководителю, что хочу попробовать принять участие в нем», - рассказывает участница теперь уже федерального проекта.



А сама идея создания клипа принадлежит Артамоновой Лилии, руководителю народной студии эстрадного вокала.



«Как только мы начали работу над выбором песни и форматом ее исполнения, моему руководителю пришла идея создать клип с сюжетом. Поначалу мне было трудно понять, как он будет выглядеть. Поэтому не хотела даже сниматься, но она поверила в меня, в саму идею клипа», - рассказывает девушка.



Приступив к написанию сценария вместе со своим руководителем, Елена арендовала машину, костюм и выехала в район для проведения съемок. В процессе создания клипа, редактировались и дополнялись сцены. Таким образом, появился набирающий популярность клип. Сейчас за это видео уже проголосовали свыше 1100 человек.



Согласно правилам проведения конкурса, определять победителя будут по набранным голосам пользователей официального сайта канала. Финалисты смогут стать участниками съемок гала-концерта на российском телевидении, пройти по местам боевой славы или же стать обладателями ценных призов. Посмотреть и проголосовать за работу Елены



Фото: egov-buryatia.ru/minobr Студентка третьего курса Байкальского колледжа недропользования Елена Маханькова отправила свой видеоклип на конкурс открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу!», который объявил телеканал «Победа», сообщили в минобразовании Бурятии.По словам Елены, она узнала об этом конкурсе случайно.«Изначально мы с руководителем студии эстрадного вокала КДЦ «Рассвет» планировали провести онлайн-концерт, посвященный 75-летию Победы в социальных сетях. Для этого специально выпустили песни с этой тематикой в группе «ВКонтакте». Потом я увидела объявление о проведении конкурса и сразу сообщила руководителю, что хочу попробовать принять участие в нем», - рассказывает участница теперь уже федерального проекта.А сама идея создания клипа принадлежит Артамоновой Лилии, руководителю народной студии эстрадного вокала.«Как только мы начали работу над выбором песни и форматом ее исполнения, моему руководителю пришла идея создать клип с сюжетом. Поначалу мне было трудно понять, как он будет выглядеть. Поэтому не хотела даже сниматься, но она поверила в меня, в саму идею клипа», - рассказывает девушка.Приступив к написанию сценария вместе со своим руководителем, Елена арендовала машину, костюм и выехала в район для проведения съемок. В процессе создания клипа, редактировались и дополнялись сцены. Таким образом, появился набирающий популярность клип. Сейчас за это видео уже проголосовали свыше 1100 человек.Согласно правилам проведения конкурса, определять победителя будут по набранным голосам пользователей официального сайта канала. Финалисты смогут стать участниками съемок гала-концерта на российском телевидении, пройти по местам боевой славы или же стать обладателями ценных призов. Посмотреть и проголосовать за работу Елены можно по ссылке . Чтобы отдать свой голос участнику поставьте «лайк».Фото: egov-buryatia.ru/minobr