В Улан-Удэ восстановят ущерб от скачка напряжения жителям дома

Этим займется подрядчик, выполняющий работы по капремонту системы электроснабжения в доме



Подрядчик, выполняющий работы по капремонту системы электроснабжения в доме №67 по улице Тобольская, восстановит ущерб, нанесенный жильцам после скачка напряжения. Об этом заявил собственникам квартир Алексей Иванов, заместитель директора Фонда капремонта, учредителем которого является минстрой Бурятии, сообщили в ведомстве.



Как отметил Алексей Иванов, в связи с необходимостью соблюдения жителями дома режима самоизоляции, подрядчик решил уже сейчас начать ремонтировать всю технику за свой счет, поскольку установление ответственного за происшествие (будь то МРСК «Сибири» или исполнитель работ по капремонту) может затянуться на длительное время.



В дальнейшем, после определения виновных, будет решаться вопрос о взыскании всех понесенных подрядной организацией затрат. «Люди, проживающие в этом доме, не должны страдать из-за этой ситуации», - добавил Алексей Иванов.



По предварительным данным, отремонтировать бытовую технику, заменить перегоревшие лампочки необходимо в 18 квартирах. Точная сумма ущерба будет известна позднее.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy





