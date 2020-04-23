Глава Бурятии потребовал увольнения главврача городской больницы №4

Десять сотрудников больницы заразились коронавирусной инфекцией, стационар закрыт на карантин



Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал увольнения главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантинных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Министру здравоохранения Бурятии - принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», - говорится в поручении главы региона.



Такое решение принято после доклада руководителя республиканского управления Роспотребнадзора об инциденте с заражением 10 сотрудников городской больницы №4 коронавирусной инфекцией.



Напомним, 2 апреля в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Впоследствии горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода. К окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ, которые были ими проигнорированы и сокрыты.



А 18 апреля контрольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. Весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыт на карантин.



Фото: egov-buryatia.ru