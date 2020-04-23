Улан-Удэ ко Дню Победы украсят, невзирая на коронавирус

В городе вывесят флаги и установят декоративные композиции



В столице Бурятии к 9 мая установят декоративные композиции, объемные фотозоны и флаги. Символы Победы в Великой Отечественной войне появятся во всех трех районах Улан-Удэ, сообщили в его администрации.



В центральной части города разместят яркие световые конструкции. На Театральной площади установят главную праздничную композицию «Арочная инсталляция» размером 9 на 3 метра.



Кроме того, на пешеходной зоне по улице Ленина появится декоративная композиция «Инсталляция 9 мая» из двухметровых световых букв с фронтальным свечением.



А на площади Революции разместят праздничную композицию «Световые кубы». На ее сторонах будут запечатлены моменты истории – черно-белые фотографии, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



Сразу две фотозоны установят на территории театральной площади около Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Это будут декоративная, объемная арка в виде звезды, размером 8,5 на 3 метра и трехгранная фотозона – 2,5 на 3 метра. Еще одна фотозона появится в парке «Мемориал Победы».



Также, к 75-й годовщине Победы улицы города традиционно украсят флаговые композиции. Торжественно преобразятся улицы Балтахинова, Ключевская, Ленина, проспекты Победы и Строителей и другие. Во всех микрорайонах установят тематические информационные стенды.



Отметим, работы по праздничному оформлению к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах в парках культуры и отдыха «Юбилейный», им. С.Н. Орешкова, им. Д.Ж.Жанаева и «Кристальный» завершены. Установлены объемно-декоративные, флаговые конструкции, баннеры.



Праздничное украшение Улан-Удэ к Дню Победы было запланировано еще в прошлом году.



Фото: ulan-ude-info.ru

