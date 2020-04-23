Глава Бурятии поручил готовиться к возвращению нормальной жизни

Планируется снижение числа ограничений и открытие большинства предприятий

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и бизнесу подготовиться к снижению ограничительных мер и открытию большинства предприятий, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Коронавирус - это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение вируса внутри республики. Вновь выявляемые случаи - это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений из-за коронавируса. Но для этого необходимо бизнесу максимально ответственно подойти к этому и подготовиться. Необходимо подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях», - сказал Алексей Цыденов на очередном заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Разработчикам портала «Работающая Бурятия» поручено в оперативном режиме создать специализированные вкладки для того, чтобы предприятия могли зарегистрироваться, принять специализированные для своего вида деятельности санитарно-эпидемиологические правила и получить доступ к работе.



Глава Бурятии порекомендовал крупным торговым сетям, таким как «Титан» и «Абсолют» и другим установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.



Поручено подготовить план мероприятий, который позволит в перспективе открыть туристические объекты (гостиницы, дома отдыха и пр) пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым. Таким туристическим объектам будут предъявляться строгие требования к условиям питания и проживания, к обороту постельного белья и его дезинфекции, и порядку действия в случае выявления среди гостей людей с признаками ОРВИ.



Для контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил предложено также ввести народный контроль.



С учетом того, что в соседних регионах - Иркутской области и Забайкальском крае запретили охоту, также запретили охоту и в Бурятии, оставив право нее только коренным малочисленным народам севера. Это сделано для того, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва охотников от соседей и не допустить ухудшения пожароопасной обстановки и ситуации с коронавирусом.



Фото: egov-buryatia.ru

