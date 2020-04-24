Коронавирус поменял отпускные планы россиян

В 2020 году россияне планируют провести майские каникулы и летний отдых дома (57%), что почти на четверть больше, чем доля тех, кто провел летний отпуск дома в прошлом году, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ
представил данные опроса от 21 марта и 15 апреля о туристических планах россиян в связи с наступлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
На даче собирается отдыхать треть наших соотечественников (35%), в прошлом году этот формат предпочел один из четырех россиян. Также россияне планируют отдыхать в другом городе или селе России (11%), на черноморском побережье Кавказа (6%). Поехать за границу (в пределах бывшего СССР + в других странах) собираются всего 5% наших соотечественников.
Каждый четвертый россиянин сменил планы на майские каникулы и летний отдых — 26%. Месяцем ранее, 21 марта, об этом сообщали 17% наших соотечественников.
Топ-3 причин изменений в планах на отдых: коронавирус (50%), карантин (34%, +28 п.п.), закрытие границ и запрет на выезд (11%). На 15 п.п. снизилась доля тех, кто называл в качестве причины смены планов падение рубля, экономический кризис, рост цен и повышение курса доллара/евро (с 17% до 2%).
Эмоции, которые вызвала перемена в планах: огорчение (15%), разочарование (11%, −8 п.п. с 21 марта), в целом негативный спектр (10%), а 9% испытали грусть и печаль. Каждый десятый не испытал никаких эмоций (10%), не расстроились или отнеслись спокойно 9% (+ 6п.п. с марта).
Те, кто поменял планы, ранее собирались отдохнуть в другом городе или селе России (30%, + 10 п.п. с марта), а также в других странах за пределами бывшего СССР (27%, −20 п.п.), или на даче, садовом участке (19%, +10 п.п.).
В пределах России наши соотечественники мечтают съездить в Санкт-Петербург (19%), в Крым (18%), на Байкал (16%), в Сочи (12%).
Для справки: прошлогодний летний отдых провели дома 33% россиян, на дачу уезжали 27%. В другой город России ездили 11% россиян, курорты Краснодарского края посетили 6% наших соотечественников, а на ближнем (в пределах бывшего СССР) и дальнем зарубежье отдыхали 8%.
Фото: «Номер один»
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