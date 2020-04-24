В Бурятии директора компании ЖКХ оштрафовали за невыплату зарплаты

Предприятие задолжало работникам 725 тыс. рублей



ООО «ЖКХ Сибирь» из Заиграевского района не выплатило зарплату 43 работникам за февраль этого года. Общая сумма долга составила 725 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прокурор района внес руководителю компании представление об устранении нарушений закона. Также по заявлениям прокурора мировой судья вынес 10 судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 182 тыс. рублей.



За невыплату зарплаты в срок директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.



На данный момент зарплата работникам компании выплачена в полном объеме, уточнили в прокуратуре.



Фото: «Номер один»