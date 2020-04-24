В Бурятии директора компании ЖКХ оштрафовали за невыплату зарплаты
Предприятие задолжало работникам 725 тыс. рублей
ООО «ЖКХ Сибирь» из Заиграевского района не выплатило зарплату 43 работникам за февраль этого года. Общая сумма долга составила 725 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокурор района внес руководителю компании представление об устранении нарушений закона. Также по заявлениям прокурора мировой судья вынес 10 судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 182 тыс. рублей.
За невыплату зарплаты в срок директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.
На данный момент зарплата работникам компании выплачена в полном объеме, уточнили в прокуратуре.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?