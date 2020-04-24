В Улан-Удэ вновь пройдет массовая проверка водителей

На дороги города выйдут 10 автопатрулей





Вечером 24 апреля в Улан-Удэ пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в МВД Бурятии.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.В мероприятии задействуют 10 автопатрулей в составе 20 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики.Фото: «Номер один»