Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» вошел в список системообразующих минсельхоза РФ

Список сформирован с учетом значимости организаций в различных отраслях АПК



Все предприятия «Сибирской аграрной группы», включая свинокомплекс «Восточно-Сибирский», работающий в Бурятии, вошли в список 66 системообразующих организаций минсельхоза РФ.

Список сформирован с учетом значимости организаций в различных отраслях АПК. Среди ключевых факторов, которые принимались во внимание - вклад предприятий в экономику, социальную сферу регионов и обеспечение занятости населения, сообщил сайт «Сибирской аграрной группы».



Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» работает в республике восемь и сейчас занимает более 70% рынка Бурятии по свинине, имея, к тому же, статус племенного репродуктора. Новый свинокомплекс «Восточно-Сибирский» официально открылся в селе Усть-Брянь Заиграевского района 12 Июля 2012 года. Тогда же чартерным рейсом сюда была доставлена первая партия датских поросят. В 2013 году начата реализация свиней в живом весе. Основными потребителями сырья являются предприятия мясоперерабатывающей промышленности Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Также удовлетворяется спрос местного населения на свежее, экологически чистое, охлажденное мясо высшего беконного качества. Максимальная производственная мощность комплекса: 15,7 тыс. тонн свинины в живом весе (112 тыс голов единовременного содержания).



В 2019 году «Восточно-Сибирский» довел поголовье до 80 тыс голов, произведя 18,5 тыс тонн мяса. В 2020 году планируется начать строительство следующей очереди свинокомплекса, что позволит увеличить поголовье до 100-110 тыс голов. Свинокомплекс успешно экспортирует свинину в Монголию, планируя экспорт своей продукции также в КНР и Вьетнам. Предприятие подало заявку на получение статуса резидента ТОР «Бурятия». Объем инвестиций в этом случае может составить 1,5 млрд рублей. К 2023 году – это даст увеличение объемов производства свинины на 9 тыс тонн в живом весе с созданием 250 новых рабочих мест.



АО «Сибирская аграрная группа» - интегрированный агропромышленный холдинг с полным циклом производства продукции, позволяющим обеспечивать ее экологическую безопасность вести контроль качества на всех этапах. Основными направлениями деятельности являются свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство, производство яйца.



Фото: sibagrogroup.ru