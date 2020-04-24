В Бурятии общее число заразившихся COVID-2019 достигло 180

Произошел очередной резкий всплеск заразившихся - плюс 13 человек

В Бурятии на 24 апреля зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. В четверг их было 167.



Из них 62 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационарах 111 пациентов. В настоящий момент осуществляется госпитализация пяти человек.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1293 человека, все лабораторно обследованы.



В стационарах на 8:00 сегодня находятся 111 человек. В том числе на госпитализации шесть детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находятся четыре тяжелых взрослых пациента, с COVID-19 - три пациента, один больной - на ИВЛ. Больных с внебольничной пневмонией – 56 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 35 человек, старше 65 лет – 11 человек, из них коронавирусом - десять.



В трех обсерваторах находятся 127 человек.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



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