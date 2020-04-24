В Бурятии сократили расходы на фестивали в пользу бизнеса

Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства увеличено на 100 млн рублей



Правительство Бурятии внесло изменения в ряд нормативных правовых актов и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2020 год, увеличив на 100 млн рублей объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство».



При этом изменен порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета на эти виды поддержки предпринимательства. Теперь субсидии направляются на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств и микрозаймов. В том числе - в рамках реализации неотложных мер поддержки бизнеса, связанных с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.



Соответственно, в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета на 2020 год сокращены расходы на форумы, фестивали, концерты, а также на автоматизацию бюджетного процесса, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, решение докапитализировать Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и Бурятии для выдачи микрозаймов субъектам малому и среднему бизнесу под льготную процентную ставку принято в рамках «четвертого пакета» республиканских мер поддержки экономики, утвержденного 10 апреля.



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