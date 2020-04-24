В Бурятии спецвыплаты получат почти 7 тыс классных руководителей

Из федерального бюджета выделено 277 млн рублей, доплата составит не менее 5 тыс рублей



В Бурятии с 1 сентября 2020 года на дополнительные выплаты классным руководителям из федерального бюджета выделено 277 млн рублей. Размер каждой доплаты составит не менее пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минобразования республики.



При этом дополнительно будут учтены начисления районных коэффициентов и процентных надбавок, установленных в соответствии с республиканским законом «О районных коэффициентах и процентных надбавках к заработной плате работников государственных учреждений».



Все действующие на местном уровне выплаты за классное руководство сохранятся. Планируется, что доплату начнут получать 6982 классных руководителя в Бурятии.



Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны в послании Федеральному Собранию, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Именно классные руководители выполняют основную работу по реализации воспитательного компонента образования.



На встрече с Владимиром Путиным 12 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в этом году состоится первый форум классных руководителей. Он также отметил, что вся необходимая документация по обеспечению доплаты в размере не менее пяти тысяч рублей уже готова, выплаты начнутся во всех регионах страны с 1 сентября текущего года. Мониторинг обеспечения необходимых доплат классным руководителям минпросвещения России будет проводить ежемесячно.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr

