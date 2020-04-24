24.04.2020
В Бурятии нашли молоко из Кузбасса с растительными жирами

В Бурятии нашли молоко из Кузбасса с растительными жирами

Продукция «Молочный луг» из Кемеровской области оказалась совсем не молоком

В ультрапастеризованном молоке «Молочный луг» с массовой долей жира 2,5%, произведенном в Кемеровской области ООО «Кузбассконсервмолоко», выявлена замена молочных жиров растительными, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Пробу молока предоставила в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции Центральная районная больница Кяхты. Образец был направлен на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. В результате исследований выявлена замена молочных жиров растительными.



«Согласно техническим регламентам продукцию с растительным жиром запрещено называть «молоком», и на ее этикетке должно быть указано, что это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Таким образом, продукция не отвечает ни техническим регламентам, ни ГОСТу «Молоко питьевое».

Россельхознадзором выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия данной продукции ООО «Кузбассконсервмолоко». В целях недопущения оборота некачественной продукции главному врачу Кяхтинской ЦРБ направлено письмо о принятии необходимых мер для предотвращения причинения возможного вреда потребителям.

Фото: 38fsvps.ru
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