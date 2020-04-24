В Бурятии виновник ДТП выплатил ущерб из зарплаты

Отсутствие страховки обошлось ему в 96 тысяч рублей личных средств



В Бурятии судебные приставы Иволгинского района взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия 96 тысяч рублей за причинение материального ущерба, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Авария с участием двух иномарок произошла по вине автомобилиста, не уступившего дорогу второй иномарке, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка. За невыполнение требования правил дорожного движения виновник аварии был привлечен к административной ответственности. В ходе столкновения обе машины получили серьезные технические повреждения.



Однако в связи с тем, что автомобиль правонарушителя не был застрахован, пострадавшему автомобилисту пришлось обратиться к экспертам за оценкой стоимости восстановительного ремонта, а затем с исковым заявлением в суд.



Суд исковые требования удовлетворил частично, постановив взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта, расходы на госпошлину, проведение технической экспертизы, почтовые расходы и услуги нотариуса на общую сумму свыше 96 тыс рублей.



В районном подразделении службы судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы обратили взыскание на заработную плату должника. Сейчас решение суда исполнено в полном объеме, средства перечислены на счет взыскателя.



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