В Улан-Удэ полиция ищет без вести пропавшего Андрея Бурлакова

Полиция Мухоршибирского района ищет без вести пропавшего 33-летнего жителя села. Галтай Андрея Бурлакова. Последний раз родственники выходили с ним на связь в начале февраля текущего года, сообщили в МВД по Бурятии.
Тогда мужчина проживал в Улан-Удэ, куда приехал на заработки. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, среднего телосложения, рост 175-185 см, волосы черные.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят сообщать в полицию по телефонам: 8(924)396-99-55, 8(30143)21-8-39, 102 (112)
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Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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