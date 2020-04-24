В Улан-Удэ полиция ищет без вести пропавшего Андрея Бурлакова

Мужчина уехал в столицу Бурятии на заработки и не выходит на связь

Полиция Мухоршибирского района ищет без вести пропавшего 33-летнего жителя села. Галтай Андрея Бурлакова. Последний раз родственники выходили с ним на связь в начале февраля текущего года, сообщили в МВД по Бурятии.Тогда мужчина проживал в Улан-Удэ, куда приехал на заработки. До настоящего времени его местонахождение не установлено.Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, среднего телосложения, рост 175-185 см, волосы черные.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят сообщать в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии