Внешнеторговый оборот Бурятии с начала года вырос почти на четверть

Однако рост обеспечило увеличение импорта, доля которого в обороте превысила 80%



Более 5,7 млрд рублей перечислили в бюджет России бурятские таможенники в первом квартале 2020 года. Внешнеторговый товарооборот в регионе деятельности таможни превысил 497 млн долларов, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот увеличился на 22,3% за счет увеличения стоимостного объема импортных поставок, на которые приходится более 80% от общего товарооборота.



Внешнеторговые операции в регионе деятельности таможни вели 364 компании, 106 из которых зарегистрированы в налоговых органах Бурятии. Торговля осуществлялась с 52 странами ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно на долю КНР приходится львиная доля внешнеторгового - почти 70%.



Среди экспортируемых из Бурятии товаров преобладали: машины, оборудование, транспортные средства – более 70%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 17,5%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 5,7%. Среди импортируемых товаров: продукция машиностроения – 81,7 %, продукция химической промышленности – 14,6%.



Фото: Бурятская таможня

