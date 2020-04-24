На острове Русский рабочим из Бурятии выплатили зарплату

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова рассказала о ситуации с рабочими из Бурятии, занятыми на строительстве музейно-театрального комплекса на острове Русский.
Напомним, в марте рабочие устроили там стихийный митинг
. Более 1000 человек требовали отдать часть невыплаченной зарплаты за февраль. Кроме того, вахтовики жаловались на антисанитарию, отсутствие рабочего инвентаря, плохое питание и неоплачиваемые переработки.
Всего на работу в ООО «Стройтрансгаз-Восток», которое ведет строительство объекта, трудоустроились 640 жителей Бурятии (по состоянию на апрель их осталось 523). Информация о нарушениях на стройке подтвердилась.
«Согласно поступившей информации прокурора Фрунзенского района города Владивостока, выявлены нарушения трудовых прав работников, в том числе задержки выплаты зарплаты, ненадлежащий расчет премий сотрудникам, невыдача средств индивидуальной защиты, несоблюдение санитарных норм и правил при организации питания работников на территории стройки», рассказала Юлия Жамбалова.
По словам омбудсмена, в отношении должностных лиц организации возбуждены дела об административных правонарушениях, приняты меры дисциплинарного воздействия.
«В настоящее время нарушения устранены в полном объеме, что подтверждено работниками, обратившимися лично к уполномоченному», сообщили в аппарате омбудсмена.
Фото: скриншот видео Newsbox24.tv
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