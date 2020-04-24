Погибшие при тушении таежного пожара лесники Бурятии награждены посмертно

Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов удостоены медалей «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре»



Погибшие сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза Бурятии при тушении лесного пожара 19 мая 2018 года Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов указами президента России посмертно награждены государственными наградами РФ, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Напомним, в Верхне-Баргузинском лесничестве Курумканского района 18 мая 2018 года был обнаружен крупный лесной пожар. Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов в составе бригады пожарно-химической станции были направлены на ликвидацию возгорания. В связи с сильным шквалистым ветром до 30 метров в секунду, постоянно меняющим направление пожару был присвоен самый высокий четвертый класс пожарной опасности.



В условиях непредсказуемого движения огня лесники вынуждены были отходить все дальше от линии пожара. В какой-то момент отходившие лесники заметили отсутствие своего молодого товарища Аюра. Несмотря на сильное задымление, порывы шквалистого ветра, Валерий Жанцанов, рискуя своей жизнью, вернулся на поиски коллеги. Рассчитывая на свой опыт, он до последнего искал коллегу. Найдя его, попытался вывести своего товарища из огненного кольца. Однако огонь стал неконтролируемым, пожар перешел в верховой. Кромка пожара растянулась более чем на двадцать километров. Всего за час верховой пожар прошел 700 гектаров леса.



До позднего вечера борьба с огнем не прекращалась. Уже в сумерках огнеборцы стали возвращаться к своему лагерю. Шли по лесовозной дороге недалеко от кромки, где бушевал огонь. Внезапно ветер изменил свое направление, его порывы понесли пламя в сторону огнеборцев, выбиравшихся из леса. Из-за сильного ветра их буквально накрыло верховым пожаром. Вместе они пытались выйти из огня, но задохнулись от угарного газа. Имея колоссальный опыт тушения лесных пожаров, Валерий Жанцанов адекватно оценивал обстановку и невысокие шансы на удачу, но он не смог оставить молодого и неопытного мужчину в беде.



Спустя некоторое время, когда ветер утих, и сила огня спала, коллеги нашли своих товарищей. Из-за большой задымленности и высокой температуры Аюр Цыренжапов и Валерий Жанцанов попали в огненную ловушку, им не хватило сил и дыхания дойти до безопасного места.



Валерий Жанцанов, лесовод Верхне-Баргузинского лесхоза, за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, награжден медалью «За спасение погибавших» (посмертно).



Аюр Цыренжапов, рабочий пожарно-химической станции Верхне-Баргузинского лесхоза, за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, награжден медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).



Фото: pixabay.com

