Зараженная коронавирусом жительница Бурятии родила ребенка

Есть ли у него инфекция, пока не известно





В Улан-Удэ женщина, болеющая коронавирусной инфекцией, родила ребенка. Как сообщили в Минздраве Бурятии, сейчас мама чувствует себя хорошо.

- 18 апреля беременная женщина, у которой появились признаки ОРВИ, вызвала врача. 20-го у нее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в Минздраве.Роды прошли вчера, 23 апреля, в специально подготовленном боксе в Республиканском перинатальном центре. Врачи были одеты в защитные костюмы.- Женщине сделали «кесарево», операция прошла успешно. Вечером женщину перевели в реанимацию «ковидного» госпиталя на ул. Солнечной. Сегодня она уже переведена в общую палату, чувствует себя хорошо, - рассказали в Минздраве.У родившегося ребенка взят тест на коронавирус, однако его результаты пока не известны.Фото: pixabay.com