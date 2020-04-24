Асфальтовые заводы Улан-Удэ готовы к сезону дорожного ремонта

Депутаты горсовета посетили эти предприятия, чтобы уточнить их проблемы накануне больших работ



Десять депутатов Улан-Удэнского горсовета объехали асфальтовые заводы города. Выезд состоялся в рамках подготовки к ремонту дорог 2020 и был организован Комитетом по строительству администрации города, сообщили в ее пресс-службе.



Всего в Улан-Удэ восемь асфальтовых заводов, девятый планируется запустить в ближайшее время. Депутаты проверили готовность к работе четырех из них в микрорайонах Полигон и Силикатный: ООО «СТК», ООО «БСК+», ООО «Нардеван Строй», ООО «Арт Ком». У этих заводов уже есть контракты на поставку асфальтобетонной смеси организациям, выигравшим торги на дорожные работы.



«Все заводы достаточно современные, позволяющие готовить дорожное покрытие для разных нужд. У всех четырех уже есть запасы - и по щебню, и по битуму, и по другим составляющим. Есть лаборатории, оснащенные в соответствии с новым ГОСТом, специалисты, техника. В целом можно сказать, что к дорожно-ремонтной кампании этого года производственная часть отрасли готова», - говорит председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.



Вместе с тем, опасения депутатов вызывает ряд моментов. Некоторые подрядчики, выполнявшие дорожные работы в прошлом году, до сих пор не рассчитались с поставщиками за асфальт. Не у всех заводов есть запас материалов. Так, из-за долгов подрядчиков один из заводов заполнил битумное хранилище только на 50 проц, хотя в строительный сезон стоимость битума резко возрастает и влечет за собой удорожание асфальта для улан-удэнских дворов и дорог. В ремонте находится завод ООО «БСК+», владельцы планируют запустить его к 10 мая.



В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ отремонтируют 27 объектов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Финансирование также увеличилось - увеличилось с 422 млн до 700 млн рублей.



Впервые за последние годы все торги проведены заранее, контракты с подрядчиками заключены: это13 подрядных организаций. Экономия составила 60 млн рублей. Сэкономленные средства будут направлены на ликвидацию мест концентрации ДТП и ремонт улицы им. Николая Петрова, где к нормативному состоянию будет приведено дорожное покрытие проезжей части, а также остановочные пункты общественного транспорта.



Управление дорожного строительства проконтролирует, есть ли у подрядчиков необходимая техника и рабочие кадры, а также договоры на поставку материалов. Планируется проведение еженедельных рабочих штабов с выездом на объекты всех заинтересованных сторон - представителей администраций районов, ГИБДД, ресурсоснабжающих организаций, общественников. Активное участие в контроле за ходом и качеством работ примут депутаты Улан-Удэнского горсовета и общественность. Отдельное внимание будет уделено соблюдению сроков и правил безопасности (установке ограждений, аншлагов, дорожных знаков, уборке строительного мусора).



Фото: ulan-ude-info.ru

