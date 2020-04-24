Медик из Железнодорожной поликлиники в Улан-Удэ заболел коронавирусом

Медучреждение на две недели закроют на карантин





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, сегодня в Железнодорожной поликлинике в Улан-Удэ выявлен медик, заболевший коронавирусом. Из-за этого работа поликлиники будет приостановлена на две недели.

- Круг контактных лиц уже установлен, у них взяты анализы. За персоналом установят наблюдение, они сдадут два теста на коронавирус, как это и установлено правилами, рассказали в Роспотребнадзоре.Известно, что коронавирус у медика в Железнодорожной поликлинике выявлен в рамках обязательного мониторинга, в ходе которого анализы берут у всех медработников, находящихся в зоне риска.Фото: «Номер один»