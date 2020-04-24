В Бурятии разрастается очаг коронавируса в УФСИНе

Число заболевших достигло 11 человек





Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, число заболевших коронавирусной инфекцией в УФСИНе РБ достигло 11 человек. Напомним, ранее было известно о пяти сотрудниках ведомства , заразившихся коронавирусом.

- Один источник инфекции происходит из Таиланда. Туда ездила на отдых семья, которая после возвращения заразила родственника, работающего в УФСИНе. В этом очаге всего шесть заболевших, - пояснили в Минздраве.Источник заражения еще пяти сотрудников ведомства пока не известен. Но в Минздраве однозначно говорят, что с заболевшими из Таиланда он не связан.Фото: «Номер один»