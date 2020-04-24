Жители села Творогово получат чистую питьевую воду

Систему водоподготовки установят за счет экономии, полученной в Улан-Удэ



В Бурятии в селе Творогово Кабанского района в этом году установят систему водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника. Система очищает воду от разных примесей. Это позволит обеспечить население чистой питьевой водой из централизованного источника водоснабжения 528 жителей села в рамках федеральной программы «Чистая вода»



Как сообщили в министерстве строительства и модернизации ЖКХ Бурятии, в 2020 году планировалось построить сети водоснабжения и обеспечить чистой питьевой водой из централизованного источника только жителей Улан-Удэ. Однако в ходе торгов средства на строительство пяти объектов водоснабжения удалось сэкономить. В связи с этим, минстрой Бурятии заключил дополнительное соглашение с минстроем России на строительство системы водоподготовки в Кабанском районе. У муниципального образования была разработана проектная документация как раз на сумму экономии. Таким образом, деньги не вернулись обратно в бюджет РФ, а были использованы по назначению. Общая сумма реализации проекта составила около 6 млн рублей.



Минстрой Бурятии заключает соглашение с администрацией Кабанского района на строительство в Творогово системы водоподготовки производительностью 60 кубометров в сутки. В блажащее время начнутся монтажные работы.



Напомним, в 2019 году в Бурятии началась реализация федерального проекта «Чистая вода». Его основная задача – повышение доли населения в обеспечении качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены почти 66% жителей республики.



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